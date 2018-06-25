 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В центре Киева 1 июля ограничат движение из-за концерта

В Киеве на Софийской площади вечером 1 июля в связи с проведением концерта внесены изменения в движение транспорта в центре столицы

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, предусмотрен запрет проезда всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с ул. Малая Житомирская) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарская до перекрестка с ул. Большая Житомирская) во время концерта - с 20:00 до 24:00 в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения.

Напомним, в Киеве до 30 августа частично ограничили движение по мосту Патона из-за проведения ремонтных работ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2018 понедельник

больше новостей

25 июня, 2018 понедельник

24 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать