В центре Киева 1 июля ограничат движение из-за концерта
25 июня, 2018, 21:02
В Киеве на Софийской площади вечером 1 июля в связи с проведением концерта внесены изменения в движение транспорта в центре столицы
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
В частности, предусмотрен запрет проезда всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с ул. Малая Житомирская) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарская до перекрестка с ул. Большая Житомирская) во время концерта - с 20:00 до 24:00 в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения.
Напомним, в Киеве до 30 августа частично ограничили движение по мосту Патона из-за проведения ремонтных работ.
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