В центре Киева 1 июля ограничат движение из-за концерта

25 июня, 2018, 21:02

В Киеве на Софийской площади вечером 1 июля в связи с проведением концерта внесены изменения в движение транспорта в центре столицы

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, предусмотрен запрет проезда всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с ул. Малая Житомирская) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарская до перекрестка с ул. Большая Житомирская) во время концерта - с 20:00 до 24:00 в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения.

Напомним, в Киеве до 30 августа частично ограничили движение по мосту Патона из-за проведения ремонтных работ.