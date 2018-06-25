Украинец Стаховский выиграл теннисный турнир в Великобритании

25 июня, 2018, 10:16

Украинский теннисист Сергей Стаховский победил на турнире в Йоркшире

Об этом сообщает Tennisua.org.

Стаховский стал победителем турнира серии челленджер с призовым фондом в 127 тыс. евро в Йоркшире. В финале киевлянин, посеянный под восьмым номером, в двух партиях обыграл немецкого теннисиста Оскара Отте - 6:4 6:4. На счету украинца шесть эйсов.

Завоеванный титул принес Стаховскому 110 рейтинговых очков, 18 тыс. евро призовых и wild card в основную сетку третьего в сезоне турнира Большого Шлема - Уимблдона.