 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинец Стаховский выиграл теннисный турнир в Великобритании


фото: tennisua.org
Украинский теннисист Сергей Стаховский победил на турнире в Йоркшире

Об этом сообщает Tennisua.org.

Стаховский стал победителем турнира серии челленджер с призовым фондом в 127 тыс. евро в Йоркшире. В финале киевлянин, посеянный под восьмым номером, в двух партиях обыграл немецкого теннисиста Оскара Отте - 6:4 6:4. На счету украинца шесть эйсов.

Завоеванный титул принес Стаховскому 110 рейтинговых очков, 18 тыс. евро призовых и wild card в основную сетку третьего в сезоне турнира Большого Шлема - Уимблдона.

  • Этот титул стал первым для Сергея Стаховского в 2018 году.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2018 понедельник

24 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

25 июня, 2018 понедельник

24 июня, 2018 воскресенье

23 июня, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать