Украинец Стаховский выиграл теннисный турнир в Великобритании
25 июня, 2018, 10:16
Украинский теннисист Сергей Стаховский победил на турнире в Йоркшире
Об этом сообщает Tennisua.org.
Стаховский стал победителем турнира серии челленджер с призовым фондом в 127 тыс. евро в Йоркшире. В финале киевлянин, посеянный под восьмым номером, в двух партиях обыграл немецкого теннисиста Оскара Отте - 6:4 6:4. На счету украинца шесть эйсов.
Завоеванный титул принес Стаховскому 110 рейтинговых очков, 18 тыс. евро призовых и wild card в основную сетку третьего в сезоне турнира Большого Шлема - Уимблдона.
That winning feeling... @Stako_tennis #IlkleyTrophy pic.twitter.com/uxlsXvgJAT— ILTSC (@Ilkleytennis) 24 июня 2018 г.
- Этот титул стал первым для Сергея Стаховского в 2018 году.
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