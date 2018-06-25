Украина занимает второе место в Европе по количеству больных туберкулезом, - Супрун

25 июня, 2018, 09:24

Почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине не поддается лечению очень эффективными препаратами против него

Об этом на своей странице в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, эпидемия туберкулеза в стране является серьезной проблемой для ее системы здравоохранения. Сейчас Украина находится на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом (согласно расчета количества больных на 100 тысяч человек).

"Почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине - это мультирезистентный туберкулез (МРТБ). То есть такой, что не поддается лечению очень эффективными противотуберкулезными препаратами. По количеству больных с такой формой туберкулеза мы является одним из мировых лидеров", - подчеркнула Супрун.

Она отметила, что более эффективно бороться с болезнью позволят дополнительные знания о ней. Именно поэтому она посоветовала новый учебный онлайн-курс от Минздрава: "Инфекционный контроль по туберкулезу для работников первичной медико-санитарной помощи".

"В Украине за последние 5 лет разработаны и протестированы различные модели оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом. Однако еще предстоит много работы, чтобы эти модели заработали полноценно", - подытожила Супрун.