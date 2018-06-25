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Украина готова на беспрецедентные шагов для освобождения заложников, - Грицак


фото: REUTERS
Россия блокирует переговоры по освобождению удерживаемых лиц

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Интерфакс-Украина.

Также, он подчеркнул, что Украина готова на беспрецедентные шаги для освобождения заложников.

"К сожалению, на сегодняшний день переговоры по освобождению заложников сознательно блокируются российской стороной и используются как средство политического давления", - отметил Грицак на совместном брифинге с главой МИД Украины Павлом Климкиным 25 июня.

Глава СБУ также подчеркнул, что Украина готова на "беспрецедентные шаги" для того, чтобы "вернуть всех заключенных домой, как с оккупированных территорий - Крыма и Донбасса, так и с территории России".

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