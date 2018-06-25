Украина готова на беспрецедентные шагов для освобождения заложников, - Грицак
25 июня, 2018, 14:22
Россия блокирует переговоры по освобождению удерживаемых лиц
Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Интерфакс-Украина.
Также, он подчеркнул, что Украина готова на беспрецедентные шаги для освобождения заложников.
"К сожалению, на сегодняшний день переговоры по освобождению заложников сознательно блокируются российской стороной и используются как средство политического давления", - отметил Грицак на совместном брифинге с главой МИД Украины Павлом Климкиным 25 июня.
Глава СБУ также подчеркнул, что Украина готова на "беспрецедентные шаги" для того, чтобы "вернуть всех заключенных домой, как с оккупированных территорий - Крыма и Донбасса, так и с территории России".
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