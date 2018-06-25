Ученые вырастили клетки мозга с неандертальской мутацией. Зачем

25 июня, 2018, 15:08

Первые результаты эксперимента по выращиванию органоидов коры головного мозга из клеток, которые имеют характерную для неандертальцев мутацию, свидетельствуют, что только один ген сильно изменил форму и характер связей между нейронами

Об этом говорится в докладе ученых на конференции Imagination and Human Evolution.

В мае группа ученых под руководством антрополога Сванте Паабо начала эксперимент по выращиванию органоидов коры головного мозга с мутацией, обнаруженной в ДНК неандертальцев. Такую же работу ведут исследователи из других институтов, и на прошлой неделе группа под руководством Еліссона Мюотри из Калифорнийского университета из Сан-Диего рассказала о первых результатах.

Ученые работали с одной мутацией в гене NOVA1, который экспрессируется в нейронах и "молчит" во всех других клетках организма. Ее внесли в ДНК человеческих клеток-фибробластов с помощью технологии редактирования генома CRISPR / Cas9. Затем последние вернули в состояние плюрипотентных стволовых клеток и направили их по пути развития нейрона - клетки коры головного мозга.

Культура нейронов-мутантов, делясь и образуя друг с другом связи, образовала органелу мозга - то есть, небольшую часть, агрегат клеток, структура которого, как принято считать, повторяет структуру целого органа.

От белка, который кодируется геном NOVA1 зависит, какие белки получатся в результате экспрессии других генов. У человека современного типа мутации в NOVA1 связанные с некоторыми видами рака.

Неандертальский вариант этого гена рака не вызывал, но совершенно изменил форму и характер связей между нейронами органеллы. Нейронные агрегаты из контрольной группы, без неандертальского варианта, имели сферическую форму, геометрия "неандертальских" органелл оказалась сложнее.

Кроме того, мутация изменила скорость переноса зрелых нейронов и количество синаптических связей, образованных между клетками - их оказалось меньше.

Данная работа пока является лишь первым шагом к пониманию того, как был устроен и как работал мозг неандертальца.

С помощью органоидов с нейронами, которые несут "неандертальские" мутации, ученые - Мюотри, Паабо и коллеги - рассчитывают понять, чем неандертальский мозг отличался от мозга Homo sapiens, и, возможно, понять, почему сейчас на Земле живет только наш вид.

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