Ученые разработали самый маленький компьютер в мире шириной 0,3 мм

25 июня, 2018, 13:25

Ученые из университета Мичигана сообщили, что им удалось создать самый маленький компьютер в мире

Об этом сообщает Сnet.

Предыдущий рекорд принадлежал устройства от IBM шириной в 1 мм. До официального релиза разработчики добавили фото, где компьютер снят рядом с зернышком риса, который в сравнении кажется огромным.

Тем временем ученые говорят, что данная разработка может и не быть компьютером в классическом смысле слова. Хотя система является программируемой и обладает компонентами ввода-вывода, программы и данные, находящиеся в ее памяти при пропадании питания не сохраняются.

Работа поддерживается фотоэлектрическим преобразователем, а за передачу информации отвечает беспроводной приемник. Электричество для питания обеспечивает базовая станция, которая также служит для обмена данными.

Разработчики отметили, что система очень гибкая и может быть использована для десятка разных целей. Сама же команда при создании ориентировалась на то, что устройство, в первую очередь, будет использоваться для диагностики рака.

Например, некоторые исследования показывают, что ткани с опухолями - гораздо горячее, чем нормальные ткани. Такой мини компьютер мог бы передавать эту информацию из организма врачам.

"Поскольку датчик температуры малый и биосовместимый, он может приживаться в ткани. Мы используем этот датчик температуры, чтобы исследовать изменения температуры в опухоли по сравнению с нормальной тканью. По изменению температуры мы сможем понять работает терапия или нет".

Однако ученые отметили, что готовы и к другим предложениям, так как после официального релиза получили еще несколько запросов на использование в областях, о которых они даже не думали.

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