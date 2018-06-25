Ученые разработали самый маленький компьютер в мире шириной 0,3 мм
Об этом сообщает Сnet.
Предыдущий рекорд принадлежал устройства от IBM шириной в 1 мм. До официального релиза разработчики добавили фото, где компьютер снят рядом с зернышком риса, который в сравнении кажется огромным.
Тем временем ученые говорят, что данная разработка может и не быть компьютером в классическом смысле слова. Хотя система является программируемой и обладает компонентами ввода-вывода, программы и данные, находящиеся в ее памяти при пропадании питания не сохраняются.
Работа поддерживается фотоэлектрическим преобразователем, а за передачу информации отвечает беспроводной приемник. Электричество для питания обеспечивает базовая станция, которая также служит для обмена данными.
Разработчики отметили, что система очень гибкая и может быть использована для десятка разных целей. Сама же команда при создании ориентировалась на то, что устройство, в первую очередь, будет использоваться для диагностики рака.
Например, некоторые исследования показывают, что ткани с опухолями - гораздо горячее, чем нормальные ткани. Такой мини компьютер мог бы передавать эту информацию из организма врачам.
"Поскольку датчик температуры малый и биосовместимый, он может приживаться в ткани. Мы используем этот датчик температуры, чтобы исследовать изменения температуры в опухоли по сравнению с нормальной тканью. По изменению температуры мы сможем понять работает терапия или нет".
Однако ученые отметили, что готовы и к другим предложениям, так как после официального релиза получили еще несколько запросов на использование в областях, о которых они даже не думали.
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