Телетрансляции ЧМ-2018 получили провальные рейтинги
Об этом сообщает Bloomberg.
Компания Nielsen проанализировала рейтинги общенациональных кабельных телеканалов Fox и NBC Universal, которые транслируют матчи чемпионата мира в США.
Средняя аудитория одного матча ЧМ-2018 на Fox составляет 1,98 млн зрителей, по сравнению с 3,55 млн на ESPN в 2014 году. На испаноязычном канале NBC Universal - Telemundo - каждую игру смотрят 1,87 млн зрителей, по сравнению с 3,3 млн на Univision четыре года назад.
На двух телекомпании заплатили за показ чемпионатов мира в России и Катаре в 2022 году около $ 1 млрд и крайне обеспокоены такими рейтингами. Низкий интерес к турниру объясняется отсутствием на мировом первенстве в России сборной США и разницей во времени. Через нее некоторые матчи начинаются, когда на восточном побережье США только 6:00 утра.
Спортивный медиа-консультатн Крис Бевиакки объясняет низкие показатели телетрансляций, и тем, что зрители все чаще предпочитают просмотра спортивных турнирах гаджетах и отказываются от кабельного телевидения.
- Ранее стало известно, что ФИФА заработает на чемпионате мира в России в пять раз больше, чем на ЧМ-2014.
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