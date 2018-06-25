Телетрансляции ЧМ-2018 получили провальные рейтинги

25 июня, 2018, 14:51

Телетрансляций чемпионата мира-2018 в США смотрят почти вдвое меньше зрителей, чем матчи мирового первенства-2014 в Бразилии

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Nielsen проанализировала рейтинги общенациональных кабельных телеканалов Fox и NBC Universal, которые транслируют матчи чемпионата мира в США.

Средняя аудитория одного матча ЧМ-2018 на Fox составляет 1,98 млн зрителей, по сравнению с 3,55 млн на ESPN в 2014 году. На испаноязычном канале NBC Universal - Telemundo - каждую игру смотрят 1,87 млн зрителей, по сравнению с 3,3 млн на Univision четыре года назад.

На двух телекомпании заплатили за показ чемпионатов мира в России и Катаре в 2022 году около $ 1 млрд и крайне обеспокоены такими рейтингами. Низкий интерес к турниру объясняется отсутствием на мировом первенстве в России сборной США и разницей во времени. Через нее некоторые матчи начинаются, когда на восточном побережье США только 6:00 утра.

Спортивный медиа-консультатн Крис Бевиакки объясняет низкие показатели телетрансляций, и тем, что зрители все чаще предпочитают просмотра спортивных турнирах гаджетах и ​​отказываются от кабельного телевидения.