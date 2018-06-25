 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Синоптик рассказала, где сегодня потеплеет до 29 градусов


фото: setwalls
25 июня в некоторых областях Украины ожидается достаточно жаркая погода, впрочем западные регионы пока не оставляет похолодание

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Она отметила, что сегодня погода опять будет неоднородной, с контрастами и разным уровнем влажности. В частности, в западных областях будет продолжаться доминирование прохладной, а ночью и холодной погоды: минимально +6 +12 градусов, в Карпатах +2 +6 градусов, максимально +18 +23 градуса, в Карпатах +12+17 градусов.

На Севере есть вероятность небольших дождей, на Сумщине - сухо. Потеплеет до +23+26 градусов, разве в северных районах Черниговщины +21+24 градуса.

В восточных регионах будет без осадков, воздух прогреется до 25-29 градусов. Центральная часть немного разделится - на Винниччине +23, в Днепре и районах +28. В целом ожидается +24+27 градусов, без осадков.

"Южная часть - идеальная погода, солнечно, сухо, тепло, без кусающей жары, +25+29 градусов. В Киеве в течение дня предполагается +23+24 градуса, есть вероятность дождя, но без преувеличения, периодически и локально", - подытожила Диденко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2018 понедельник

24 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

25 июня, 2018 понедельник

24 июня, 2018 воскресенье

23 июня, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать