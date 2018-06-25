Синоптик рассказала, где сегодня потеплеет до 29 градусов

25 июня, 2018, 08:37

25 июня в некоторых областях Украины ожидается достаточно жаркая погода, впрочем западные регионы пока не оставляет похолодание

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Она отметила, что сегодня погода опять будет неоднородной, с контрастами и разным уровнем влажности. В частности, в западных областях будет продолжаться доминирование прохладной, а ночью и холодной погоды: минимально +6 +12 градусов, в Карпатах +2 +6 градусов, максимально +18 +23 градуса, в Карпатах +12+17 градусов.

На Севере есть вероятность небольших дождей, на Сумщине - сухо. Потеплеет до +23+26 градусов, разве в северных районах Черниговщины +21+24 градуса.

В восточных регионах будет без осадков, воздух прогреется до 25-29 градусов. Центральная часть немного разделится - на Винниччине +23, в Днепре и районах +28. В целом ожидается +24+27 градусов, без осадков.

"Южная часть - идеальная погода, солнечно, сухо, тепло, без кусающей жары, +25+29 градусов. В Киеве в течение дня предполагается +23+24 градуса, есть вероятность дождя, но без преувеличения, периодически и локально", - подытожила Диденко.