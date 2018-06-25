Сутки в ООС: враг стреляет из БМП и танка, 1 украинский военный погиб

Во второй половине суток российские войска увеличили использование оружия большого калибра. Среди всего зафиксировано также огонь из танка и БМП.

На Луганском направлении боевые действия велись в районе населенного пункта Крымское. Там враг применял по нашим позициям артиллерию калибром 122 мм, 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, а возле Луганского и Новозвановки обстрелы были из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки.

На Мариупольском направлении горячо было в Водяном. Там российские наемники вели огонь по нашим позициям из ствольной артиллерии и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции вокруг Лебединского подвергались обстрелу из танка и 122-мм артиллерийских систем. Также вражеская активность наблюдалась в районе населенных пунктов Богдановка, Гнутове и Широкино.

Российские оккупационные войска 22 раза прибегли к прицельного огня по нашим позициям, из которых десять – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.

В результате активных боевых действий один наш защитник погиб и 4 военнослужащих получили ранения.

В течение текущих суток враг трижды прицельным огнем из стрелкового оружия беспокоил наши подразделения в районе населенных пунктов Марьинка, что на Донецком направлении, Гнутове и Широкино на Мариупольском. Потерь среди наших защитников нет.