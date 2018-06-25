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Сутки в ООС: враг стреляет из БМП и танка, 1 украинский военный погиб

На протяжении прошлых суток, 24 июня, в районе проведения Операции объединенных сил оккупанты 22 раза обстреляли наши позиции, один украинский военный погиб

Во второй половине суток российские войска увеличили использование оружия большого калибра. Среди всего зафиксировано также огонь из танка и БМП.

На Луганском направлении боевые действия велись в районе населенного пункта Крымское. Там враг применял по нашим позициям артиллерию калибром 122 мм, 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, а возле Луганского и Новозвановки обстрелы были из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки.

На Мариупольском направлении горячо было в Водяном. Там российские наемники вели огонь по нашим позициям из ствольной артиллерии и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции вокруг Лебединского подвергались обстрелу из танка и 122-мм артиллерийских систем. Также вражеская активность наблюдалась в районе населенных пунктов Богдановка, Гнутове и Широкино.

Российские оккупационные войска 22 раза прибегли к прицельного огня по нашим позициям, из которых десять – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.

В результате активных боевых действий один наш защитник погиб и 4 военнослужащих получили ранения.

В течение текущих суток враг трижды прицельным огнем из стрелкового оружия беспокоил наши подразделения в районе населенных пунктов Марьинка, что на Донецком направлении, Гнутове и Широкино на Мариупольском. Потерь среди наших защитников нет.

 

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