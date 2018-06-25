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Стало известно о состоянии раненого во время разгрома лагеря ромов во Львове


фото: hromadskeradio
Состояние раненого во время нападения на лагерь цыган во Львове 19-летнего Раджа Арпадома улучшилось, его скоро должны выписать из больницы

Об этом сообщает Общественное.

Арпадома перевели в лучшую палату. Он рассказал, что у него уже почти ничего не болит, кроме спины, где его ударили в легкие. 27 июня его должны выписать.

По словам пострадавшего, около 10-11 нападавших пришли к лагерю с палками, ломами и ножами. В то время, когда злоумышленники начали громить их палатки, ромы спали.

Ранее врач-травматолог 8-й городской больницы Львова Владимир Баляс заявлял, что Арпадома попал в лечебное учреждение в тяжелом состоянии с колото-резаными ранами грудной клетки и правого плеча.

  • Напомним, нападение на лагерь цыган произошел 23 июня. Вследствие этого погиб 23-летний мужчина и трое получили ранения.
  • Полицейские задержали 7 молодых людей, подозреваемых в причастности к нападению, а также его организатора. Расследование находится на контроле руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел.
  • Подозреваемые в нападении на лагерь цыган на Львовщине признали себя членами группировки "Трезвая и злая молодежь", которое использует символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.
  • Впоследствии выяснилось, что среди задержанных за нападение на лагерь цыган в Львовской области были 10 учеников трех львовских школ.
  • По мнению главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, за нападением на поселение цыган во Львове может стоять Российская Федерация.
  • Ранее на цыганские лагеря нападали в киевском парке "Голосеевский", радикально настроенные лица сожгли лагерь цыган на Лысой горе в Киеве и на Тернопольщине.
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