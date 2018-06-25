Стало известно о состоянии раненого во время разгрома лагеря ромов во Львове

25 июня, 2018, 14:51

Состояние раненого во время нападения на лагерь цыган во Львове 19-летнего Раджа Арпадома улучшилось, его скоро должны выписать из больницы

Об этом сообщает Общественное.

Арпадома перевели в лучшую палату. Он рассказал, что у него уже почти ничего не болит, кроме спины, где его ударили в легкие. 27 июня его должны выписать.

По словам пострадавшего, около 10-11 нападавших пришли к лагерю с палками, ломами и ножами. В то время, когда злоумышленники начали громить их палатки, ромы спали.

Ранее врач-травматолог 8-й городской больницы Львова Владимир Баляс заявлял, что Арпадома попал в лечебное учреждение в тяжелом состоянии с колото-резаными ранами грудной клетки и правого плеча.