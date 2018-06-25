Спасибо Владимиру Балуху за мужество, - Порошенко получил письмо от политзаключенного
Об этом президент написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что украинская власть продолжит борьбу за освобождение всех украинских заложников, которые находятся в России и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
"Никто не одолеет народ, который поет украинский Гимн даже в кремлевских застенках - несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания... Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо и еще больше – за мужество", - подчеркнул Порошенко.
Отметим, накануне Балух написал Порошенко письмо, в котором рассказал, как в симферопольском СИЗО пели Гимн Украины.
В письме он выразил надежду, что горький опыт истории с Россией сплотит цивилизованный мир и придаст решимости и солидарности действиям руководства Украины, чтобы не заходить на "очередной круг кровавых бань", а остановить агрессора, пусть даже испытав при этом временные финансовые потери и некоторые неудобства в бизнесе.
Напомним, что сегодня во временно оккупированном Симферополе "суд" рассмотрит ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Балуха.
Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. За 80 дней после начала голодовки активист потерял 30 кг. 22 июня Балух заявил о начале сухой голодовки.
- 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн). Наказание он отбывает на территории полуострова.
- Несмотря на то, что Балух продолжает бестрокове голодовку, администрация СИЗО не считает его голодающим тех пор, как он согласился есть сухари и пить кисель.
- Оккупационный суд продлил Балуху арест до 14 августа.
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