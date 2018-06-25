Спасибо Владимиру Балуху за мужество, - Порошенко получил письмо от политзаключенного

25 июня, 2018, 08:56

Президент Петр Порошенко получил письмо от голодающего украинского политзаключенного Владимира Балуха

Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что украинская власть продолжит борьбу за освобождение всех украинских заложников, которые находятся в России и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

"Никто не одолеет народ, который поет украинский Гимн даже в кремлевских застенках - несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания... Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо и еще больше – за мужество", - подчеркнул Порошенко.

Отметим, накануне Балух написал Порошенко письмо, в котором рассказал, как в симферопольском СИЗО пели Гимн Украины.

В письме он выразил надежду, что горький опыт истории с Россией сплотит цивилизованный мир и придаст решимости и солидарности действиям руководства Украины, чтобы не заходить на "очередной круг кровавых бань", а остановить агрессора, пусть даже испытав при этом временные финансовые потери и некоторые неудобства в бизнесе.

Напомним, что сегодня во временно оккупированном Симферополе "суд" рассмотрит ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Балуха.

Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. За 80 дней после начала голодовки активист потерял 30 кг. 22 июня Балух заявил о начале сухой голодовки.