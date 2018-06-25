 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Спасибо Владимиру Балуху за мужество, - Порошенко получил письмо от политзаключенного


фото: krymr.org
Президент Петр Порошенко получил письмо от голодающего украинского политзаключенного Владимира Балуха

Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что украинская власть продолжит борьбу за освобождение всех украинских заложников, которые находятся в России и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

"Никто не одолеет народ, который поет украинский Гимн даже в кремлевских застенках - несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания... Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо и еще больше – за мужество", - подчеркнул Порошенко.

Отметим, накануне Балух написал Порошенко письмо, в котором рассказал, как в симферопольском СИЗО пели Гимн Украины.

В письме он выразил надежду, что горький опыт истории с Россией сплотит цивилизованный мир и придаст решимости и солидарности действиям руководства Украины, чтобы не заходить на "очередной круг кровавых бань", а остановить агрессора, пусть даже испытав при этом временные финансовые потери и некоторые неудобства в бизнесе.

Напомним, что сегодня во временно оккупированном Симферополе "суд" рассмотрит ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Балуха.

Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. За 80 дней после начала голодовки активист потерял 30 кг. 22 июня Балух заявил о начале сухой голодовки.

  • 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
  • Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн). Наказание он отбывает на территории полуострова.
  • Несмотря на то, что Балух продолжает бестрокове голодовку, администрация СИЗО не считает его голодающим тех пор, как он согласился есть сухари и пить кисель.
  • Оккупационный суд продлил Балуху арест до 14 августа.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2018 понедельник

24 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

25 июня, 2018 понедельник

24 июня, 2018 воскресенье

23 июня, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать