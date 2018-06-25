Создать Tesla собственноручно. Маск откроет двери заводов всем желающим собрать электрокар

25 июня, 2018, 12:44

Глава Tesla Илон Маск заявил, что вскоре компания откроет двери для посетителей, которые даже смогут принять участие в создании деталей для машин

Об инициативе Маск сообщил в Twitter.

Tesla уже предлагает туры по своей фабрике площадью 500 000 квадратных метров в Калифорнии, где посетители могут увидеть, как производятся электрические автомобили. Теперь компания переходит к следующему уровню и дает возможность любым желающим принять участие в процессе производства.

Was thinking of offering an extended Tesla factory tour option where you could help build part of a car & understand how they come together. I know it would have been super fun for me when I was a kid (or now). — Elon Musk (@elonmusk) 22 июня 2018 г.

Автор Фредерик Ламберт с издания Electrek предположил, что идея Маска в том, что будущие клиенты Tesla, которые уже заказали себе машину, могут принять участие в ее создании.

Однако в разговоре с ним глава компании опроверг эту идею, сказав, что это будет сложно организационно: невозможно запланировать визит владельца Tesla, и предсказать когда автомобиль вступит в определенную стадию производственного процесса.

Это не первый случай, когда Маск предложил идею превращения заводов Tesla в туристические достопримечательности. В 2016 году Маск попытался лоббировать законопроект "Tesla Tourism" с целью стимулировать "промышленный туризм".

Компания хотела побудить клиентов совершить поездку на завод в Фримонти и принять поставку своих новых автомобилей Tesla без необходимости платить налог с продаж.

Маск хотел, чтобы таким образом они стимулировали потенциальный визит клиентов на завод, которые бы забрали свой автомобиль, отправились в поездку и получили новый опыт.

Однако законопроект был позже отменен и вместо этого чиновники заменили его реформой жилищного строительства в Санта-Кларе, США.