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Создать Tesla собственноручно. Маск откроет двери заводов всем желающим собрать электрокар

Глава Tesla Илон Маск заявил, что вскоре компания откроет двери для посетителей, которые даже смогут принять участие в создании деталей для машин

Об инициативе Маск сообщил в Twitter.

Tesla уже предлагает туры по своей фабрике площадью 500 000 квадратных метров в Калифорнии, где посетители могут увидеть, как производятся электрические автомобили. Теперь компания переходит к следующему уровню и дает возможность любым желающим принять участие в процессе производства.

Автор Фредерик Ламберт с издания Electrek предположил, что идея Маска в том, что будущие клиенты Tesla, которые уже заказали себе машину, могут принять участие в ее создании.

Однако в разговоре с ним глава компании опроверг эту идею, сказав, что это будет сложно организационно: невозможно запланировать визит владельца Tesla, и предсказать когда автомобиль вступит в определенную стадию производственного процесса.

Это не первый случай, когда Маск предложил идею превращения заводов Tesla в туристические достопримечательности. В 2016 году Маск попытался лоббировать законопроект "Tesla Tourism" с целью стимулировать "промышленный туризм".

Компания хотела побудить клиентов совершить поездку на завод в Фримонти и принять поставку своих новых автомобилей Tesla без необходимости платить налог с продаж.

Маск хотел, чтобы таким образом они стимулировали потенциальный визит клиентов на завод, которые бы забрали свой автомобиль, отправились в поездку и получили новый опыт.

Однако законопроект был позже отменен и вместо этого чиновники заменили его реформой жилищного строительства в Санта-Кларе, США.

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