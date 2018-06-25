Сеть химчисток UNMOMENTO - самая большая в Киеве. Новости компании

25 июня, 2018, 17:20

Сеть химчисток UNMOMENTO на украинском рынке появилась одной из первых еще 20 лет назад. Здесь используют технологии и препараты, которые гарантируют выведение пятен различной сложности и происхождения

Главное правило - индивидуальный подход как к клиенту, так и к его вещам. Оборудование итальянское, машинки современные. Предназначены для углеводной и химической чисток. Они особенны тем, что работают в закрытом цикле.

"Происходит процесс деодорации, который позволит удалить все микрочастицы химических препаратов из самой вещи, соответственно, вещь становится безопасной для потребителя Никакие вредные вещества не попадают в окружающую среду", - рассказала главный специалист по качеству компании UNMOMENTO Анна Гургенидзе.

Если вы переживаете, что химическая чистка одежды - вредная, то успокойтесь. В компании уверяют - препараты являются абсолютно безопасными для здоровья и окружающей среды. Кроме того, продукция сертифицирована. Есть ручная чистка. На светлой футболке пятна от вина, вывести их дома почти невозможно. Рискнув, можно испортить цвет и структуру. В химчистке все безопасно и со стопроцентной гарантией.

"Специалисты могут уже по внешнему виду пятна определить, каким средством или препаратом это пятно необходимо обработать, чтобы добиться максимального результата. Это бесфосфатные средства, они полностью подходят для аллергиков, для детей, людей преклонного возраста". - говорит Анна Гургенидзе.

В гладильном цехе работают над отпариванием вещей после чистки. Техника профессиональная, работают люди с опытом.

"Все вещи мы гладим на профессиональном столе, здесь есть пар, есть прижим, воздух. Вот например платье гладить, Здесь есть заломы, тоже нужно поработать над ними", - рассказывает гладильщицей Светлана Шайдетская.

В UNMOMENTO ухаживают не только за одеждой, но и за обувью и аксессуарами. Специалисты заботятся, чтобы фурнитура не повредилась, пятна исчезли, а цвет и текстура не изменились. К тому же, риски застрахованы.

"Мы уже не укладываемся в понятие просто химчистки, это некое универсальное место, где вы можете получить полный спектр услуг по уходу за вашим гардеробом", - говорит Анна Гургенидзе.

Сеть UNMOMENTO - самая большая в Киеве. К услугам клиентов 53 пункта приема и выдачи одежды.