Салах уходит из сборной: футболисту надоело пиарить Кадырова, - CNN

25 июня, 2018, 11:33

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах хочет завершить карьеру в сборной Египта из-за его впутывания в пиар чеченского президента Рамзана Кадырова

Об этом сообщает CNN.

Салах считает, что Федерация футбола Египта использовала его для политического пиара, утверждает источник из окружения звездного футболиста. Игрок "Ливерпуля" заявил, что больше не хочет быть вовлеченным в нефутбольные истории, или использованным в угоду чьему-то политическому имиджу.

Недовольство Салаха вызвали несколько эпизодов во время пребывания сборной Египта в Грозном, где команда базируется во время чемпионата мира. Футболист, который восстанавливался после травмы, был вынужден срочно ехать из отеля на первую тренировку команды в Грозном и встречаться с чеченским президентом Рамзаном Кадыровым. Позже Салах принял участие в еще одном мероприятии с участием чеченского главаря, где ему дали звание почетного гражданина Чечни.