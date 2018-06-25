"Укроборонпром" передал армии новые радиолокационные станции

25 июня, 2018, 18:18

Запорожское предприятие "НПК "Искра", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром", в присутствии президента Петра Порошенко, передало Вооруженным силам Украины новые радолокационные станции 79К6 и 35Д6

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"Вы сделали невозможное - в такие короткие сроки восстановили производство. Там, где производство осталось на оккупированных территориях, вы спасли документацию, спасли опыт. Приняли к себе в коллектив конструкторов. И все сделали для того, чтобы обороноспособность государства не была меньше. Ваш вклад в обороноспособность страны чрезвычайно велик", - сказал Петр Порошенко и поблагодарил коллектив за самоотверженную работу.

Среди переданных радиолокационных станций - одна из последних разработок "Искры" - 79К6, которая уже используется в Вооруженных Силах Украины. Это подвижная трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора, которая позволяет обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 400 км, подавать их координаты средствам противовоздушной обороны для немедленной реакции и уничтожения противника.

Особенностью 79К6 является высокая мобильность, благодаря которой время развертывания/свертывания системы не превышает 30 минут.

Также военные получили РЛС 35Д6 и модернизированные до вида 35Д6М РЛС 19Ж6. Эти радары предназначены для обнаружения целей на малых и средних высотах в условиях воздействия активных и пассивных помех с выдачей координатной и трасової информации, а также для работы в составе современных автоматизированных систем ПВО и для выдачи целеуказаний зенитно-ракетным комплексам.

"Высокотехнологичное военное производство НПК "Искра" базируется на использовании отечественных комплектующих, и коллектив предприятия изготавливает, в частности, передовые радиолокационные станций в формате 3D. Мы уже передали образцы новейшей техники Вооруженным силам. Теперь она будет закрывать украинское небо от врага", - написал в Facebook Петр Порошенко.