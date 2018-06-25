 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Укроборонпром" передал армии новые радиолокационные станции

Запорожское предприятие "НПК "Искра", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром", в присутствии президента Петра Порошенко, передало Вооруженным силам Украины новые радолокационные станции 79К6 и 35Д6

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"Вы сделали невозможное - в такие короткие сроки восстановили производство. Там, где производство осталось на оккупированных территориях, вы спасли документацию, спасли опыт. Приняли к себе в коллектив конструкторов. И все сделали для того, чтобы обороноспособность государства не была меньше. Ваш вклад в обороноспособность страны чрезвычайно велик", - сказал Петр Порошенко и поблагодарил коллектив за самоотверженную работу.

Среди переданных радиолокационных станций - одна из последних разработок "Искры" - 79К6, которая уже используется в Вооруженных Силах Украины. Это подвижная трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора, которая позволяет обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 400 км, подавать их координаты средствам противовоздушной обороны для немедленной реакции и уничтожения противника.

Особенностью 79К6 является высокая мобильность, благодаря которой время развертывания/свертывания системы не превышает 30 минут.

Также военные получили РЛС 35Д6 и модернизированные до вида 35Д6М РЛС 19Ж6. Эти радары предназначены для обнаружения целей на малых и средних высотах в условиях воздействия активных и пассивных помех с выдачей координатной и трасової информации, а также для работы в составе современных автоматизированных систем ПВО и для выдачи целеуказаний зенитно-ракетным комплексам.

"Высокотехнологичное военное производство НПК "Искра" базируется на использовании отечественных комплектующих, и коллектив предприятия изготавливает, в частности, передовые радиолокационные станций в формате 3D. Мы уже передали образцы новейшей техники Вооруженным силам. Теперь она будет закрывать украинское небо от врага", - написал в Facebook Петр Порошенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2018 понедельник

больше новостей

25 июня, 2018 понедельник

24 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать