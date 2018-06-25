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"Боруссия" хочет избавиться от Ярмоленко


фото: sportarena.com
Немецкая "Боруссия" летом может продать украинского футболиста Андрея Ярмоленко

Об этом сообщает Sport1.de.

У "Боруссии" не рассчитывают на Ярмоленко в новом сезоне и готовы отпустить его в другую команду. Сейчас в переходе украинского футболиста заинтересованы два клуба - турецкий "Фенербахче" и английский "Эвертон".

Стамбульцы намерены арендовать украинца, ведь их не устраивает трансферная стоимость футболиста, за которого "Боруссия"хочет получить не менее 23 млн евро. В то же время, "Эвертон" согласен выкупить украинского вингера у дортмундцев.

 

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