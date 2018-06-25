"Боруссия" хочет избавиться от Ярмоленко
25 июня, 2018, 10:51
Немецкая "Боруссия" летом может продать украинского футболиста Андрея Ярмоленко
Об этом сообщает Sport1.de.
У "Боруссии" не рассчитывают на Ярмоленко в новом сезоне и готовы отпустить его в другую команду. Сейчас в переходе украинского футболиста заинтересованы два клуба - турецкий "Фенербахче" и английский "Эвертон".
Стамбульцы намерены арендовать украинца, ведь их не устраивает трансферная стоимость футболиста, за которого "Боруссия"хочет получить не менее 23 млн евро. В то же время, "Эвертон" согласен выкупить украинского вингера у дортмундцев.
- 28-летний Андрей Ярмоленко перешел к "Боруссии" летом 2017 года с "Динамо" за 25 млн евро.
- В прошлом сезоне украинец провел за дортмундцев в различных турнирах 26 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
- Почти всю вторую половину сезона полузащитник сборной Украины пропустил из-за травмы.
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