ПриватБанк предупредил клиентов о мошеннических SMS
Об этом сообщает пресс-служба банка.
По данным СБ банка, за последние дни зафиксированы случаи мошеннических рассылок абонентам одного из украинских операторов SMS с частных мобильных номеров о якобы блокировании карточек клиентов. В тексте таких сообщений мошенники предлагали связаться с неизвестными номерами с целью получения персональных данных клиентов.
По факту мошеннических рассылок банк совместно с операторами связи оперативно заблокировал номера мошенников и передали информацию в киберполиции. По предварительным данным, мошенническое рассылки злоумышленниками велось из Запорожья.
Служба безопасности ПриватБанка в очередной раз обращает внимание, что все коммуникации банка с клиентами, в том числе через SMS, банк ведет исключительно со специального номера клиентской поддержки 3700.
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