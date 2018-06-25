Пресс-секретаря Белого Дома выгнали из ресторана, потому что она работает на Трампа

25 июня, 2018, 17:32

Владелица ресторана Red Hen попросила пресс-секретаря Белого Дома Сару Хакаби Сандерс и ее семью покинуть заведение

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что ее вместе с семьей выгнали из ресторана города Лексингтон, штат Вирджиния. Причиной стало то, что Сандерс работает на президента Дональда Трампа. Известно, что инцидент произошел в пятницу, 22 июня.

"Прошлым вечером владелица ресторана Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, попросила меня покинуть заведение, потому что я работаю на президента Соединенных Штатов, и я вежливо ушла. Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне. Я всегда делаю все, чтобы относиться к людям, в частности, с которыми я не согласна, с уважением и продолжаю это делать", - отметила Сандерс в Twitter.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so — Сара Sanders (@PressSec) June 23, 2018

На ситуацию уже успел отреагировать сам Дональд Трамп. В Twitter он заявил, что ресторан Red Hen должен больше уделять внимания уборке своих грязных навесов, дверей и окон, чем "отказывать в обслуживании такому хорошему человеку, как Сара Хакаби Сандерс".

"У меня всегда было правило: если ресторан грязный снаружи, то он грязный изнутри!", - добавил президент.