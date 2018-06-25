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Порошенко не попадает во второй тур президентских выборов, - опрос

Если бы выборы президента Украины проходили в середине июня 2018 года, то действующий президент Петр Порошенко не прошел бы во второй тур гонки

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии.

Результаты исследования показывают, что 83,7% украинцев не довольны направлением, в котором движется страна. Довольны - 11,2%.

Если бы парламентские выборы состоялись в середине июня 2018 года и в них не принимали участие политические силы Вакарчука/Зеленского, большую поддержку, чем другие партии, получила бы ВО "Батькивщина" (21,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Далее по уровню поддержки идут "Гражданская позиция" (15,9%), "Оппозиционный блок" (11,4%), Радикальная партия (11,1%), "За життя" (10,5%), "Блок П. Порошенко" (7,9%), ВО "Свобода" (4,6%), "Самопомич" (4,6%).

Если бы парламентские выборы состоялись в середине июня 2018 года и в них принимали участие политические силы Вакарчука/Зеленского, большую поддержку, чем другие партии, также получила бы ВО "Батькивщина" (19,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Далее по уровню поддержки идут "Гражданская позиция" (14,4%), "Оппозиционный блок" (10,5%), "За життя" (10,3%), Радикальная партия (9,7%), "Блок П. Порошенко" (7,3%), "Блок Святослава Вакарчука" (6,2%), "Слуга народа" (5,2%), ВО "Свобода" (3,8%), "Самопомич" (3,5%).

Если бы выборы президента Украины проходили в середине июня 2018 года и в них не принимали участие Вакарчук и Зеленский, то в первом туре больше голосов, чем другие кандидаты (среди кандидатов в списке, переданных респонденту), получила бы Юлия Тимошенко (22,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Далее идут Анатолий Гриценко (16%), Олег Ляшко (13,2%), Юрий Бойко (10,6%), Петр Порошенко (10,5%), Вадим Рабинович (8,4%).

Если бы выборы Президента Украины проходили в середине июня 2018 года и в них принимали участие Вакарчук и Зеленский, то в первом туре больше голосов, чем другие кандидаты (среди кандидатов в списке, переданных респонденту), получила бы Юлия Тимошенко (19,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Далее идут Анатолий Гриценко (12,6%), Олег Ляшко (10,7%), Юрий Бойко (10,2%), Петр Порошенко (8,5%), Владимир Зеленский (8,3%), Вадим Рабинович (7,5%), Святослав Вакарчук (7,4%).

  • Согласно предварительным исследования, в президентском рейтинге лидирует Юлия Тимошенко (8,9%), на втором месте Петр Порошенко (7,9%), на третьем - Анатолий Гриценко (7,7%), далее в рейтинге - Святослав Вакарчук (6,9%).

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