 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Под Киевом Volkswagen с беременной пассажиркой врезался в Chery и полностью сгорел

В селе Крюковщина в нескольких километрах от Киева произошло ДТП с участием Chery Tiggo и Volkswagen Golf

В результате аварии пострадали два человека, сообщает Информатор.

Volkswagen ехал со стороны Киева, а Chery - навстречу. Tiggo поворачивал налево на улицу Мичурина. От удара оба автомобиля влетели в ограждение. Volkswagen начал гореть.

Чтобы спасти внедорожник, его оттащили от горящей машины. В результате аварии Volkswagen полностью сгорел. В сгоревшем автомобиле на момент ДТП находилась беременная женщина.

Пострадавшую срочно увезли в больницу до прибытия медиков. Водителя Chery также госпитализировали.

null

null

null

null

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2018 понедельник

больше новостей

25 июня, 2018 понедельник

24 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать