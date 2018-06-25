Под Киевом Volkswagen с беременной пассажиркой врезался в Chery и полностью сгорел

25 июня, 2018, 17:26

В селе Крюковщина в нескольких километрах от Киева произошло ДТП с участием Chery Tiggo и Volkswagen Golf

В результате аварии пострадали два человека, сообщает Информатор.

Volkswagen ехал со стороны Киева, а Chery - навстречу. Tiggo поворачивал налево на улицу Мичурина. От удара оба автомобиля влетели в ограждение. Volkswagen начал гореть.

Чтобы спасти внедорожник, его оттащили от горящей машины. В результате аварии Volkswagen полностью сгорел. В сгоревшем автомобиле на момент ДТП находилась беременная женщина.

Пострадавшую срочно увезли в больницу до прибытия медиков. Водителя Chery также госпитализировали.