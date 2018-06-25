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Песня про настоящую дружбу: новый трек группы "Фиолет"

Украинская группа "Фиолет" выпустила четвертый сингл из альбома Aurora и посвятила ее настоящей дружбе

Новая песня "Найкращий друг" появилась на YouTube-канале.

В ней группа рассказывает о том, что лучшим другом может быть кто угодно — человек из детства, случайный знакомый, кто-то из родителей или вторая половинка.

"Друг — это человек, который услышит тебя даже когда ты молчишь. Эта песня именно о людях, которым можно отдавать время, эмоции, душу и даже жизнь", — рассказывает фронтмен Сергей Мартынюк.

Саундпродюсером трека уже традиционно стал Артур Даниелян.

Также группа снял клип на эту песню. Одной из локаций стала ночная парковка на крыше киевского торгового центра. Клип представят в конце лета.

Послушать песню на iOS и Android.

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