Nissan сбил сразу двух человек на пешеходном переходе в Киеве
25 июня, 2018, 07:18
В Дарницком районе столицы на регулируемом пешеходном переходе автомобиль Nissan сбил двух пешеходов
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как рассказал Стражам водитель, он поворачивал на перекрестке налево и должен пропустить пешеходов, но, по его словам, из-за банальной невнимательности сбил обоих.
Врачи скорой помощи, прибывшие на место аварии, госпитализировали одного из пострадавших.
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