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Nissan сбил сразу двух человек на пешеходном переходе в Киеве

В Дарницком районе столицы на регулируемом пешеходном переходе автомобиль Nissan сбил двух пешеходов

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как рассказал Стражам водитель, он поворачивал на перекрестке налево и должен пропустить пешеходов, но, по его словам, из-за банальной невнимательности сбил обоих.

Врачи скорой помощи, прибывшие на место аварии, госпитализировали одного из пострадавших.

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