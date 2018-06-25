Nissan сбил сразу двух человек на пешеходном переходе в Киеве

25 июня, 2018, 07:18

В Дарницком районе столицы на регулируемом пешеходном переходе автомобиль Nissan сбил двух пешеходов

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как рассказал Стражам водитель, он поворачивал на перекрестке налево и должен пропустить пешеходов, но, по его словам, из-за банальной невнимательности сбил обоих.

Врачи скорой помощи, прибывшие на место аварии, госпитализировали одного из пострадавших.