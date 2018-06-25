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На Ровенщине евробляхер врезался в маршрутку Киев-Ковель, 4 погибших

Возле города Сарны Ровенской области произошло масштабное ДТП при участии микроавтобуса с пассажирами, в результате погибли по меньшей мере четверо человек

Как сообщили в полиции области, смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Ковель-Ягодин вблизи села Орловка Сарненского района.

По предварительным данным, водитель легковушки Mercedes-Benz на иностранной регистрации, выезжая с второстепенной дороги на главную, не пропустил маршрутное такси сообщением Киев-Ковель. Во время столкновения машины вылетели на полосу встречного движения и врезались в автоцистерну .

В полиции сообщили, что на месте происшествия погибли три человека из микроавтобуса Mercedes-Benz, девять человек с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. По словам главного врача Сарненской больницы Василия Иванюка, в реанимации скончался четвертый пострадавший.

 

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