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На новых и отремонтированных дорогах появятся велосипедные дорожки, - Минрегион

Минрегион вводит обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос во время нового строительства и реконструкции дорог

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе в Facebook.

"В Украине немало людей хотели бы так ездить на работу, но из-за отсутствия организованного велосипедного движения, отдельных велодорожек и полос, это не только неудобно, но и опасно. Поэтому мы ввели их обязательное проектирование на дорогах и прописали четкие требования по устройству и параметрам", - говорится в сообщении.

Согласно новым ГСН, велосипедные дорожки и велосипедные полосы следует устраивать на территориях жилых и промышленных районов, коммунально-складских зон, на магистральных улицах непрерывного и регулируемого движения, улицах местного значения, поселковых и сельских дорогах, обеспечивающих подъезд велосипедистов к жилым, общественным зданиям, промышленным предприятиям, объектам массового посещения, открытым автостоянкам и гаражам.

  • Велополосы должны проектироваться только для одностороннего движения, велодорожки должны быть преимущественно односторонними с обеих сторон улицы.
  • При наличии застройки с одной стороны улицы следует устраивать велодорожку двустороннего движения на застроенной стороне.
  • При наличии велодвижения на улицах с односторонним движением следует предусматривать в обоих направлениях, в том числе, с использованием встречной велополосы.

Недавно Минрегион предложил уменьшить ширину дорог, чтобы сократить среднюю скорость движения автомобилей в Украине.

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