 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Луганском направлении неспокойно в районе Крымского, - штаб ООС

В районе проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток 25 июня потерь среди украинских военнослужащих нет

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

В течение текущих суток российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

Отмечается, что на Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где позиции украинских военных обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении в районе населенного пункта Каменка зафиксирован один обстрел из стрелкового оружия. На Мариупольском направлении днем было тихо. Потерь среди украинских военных нет.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2018 понедельник

больше новостей

25 июня, 2018 понедельник

24 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать