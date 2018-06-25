На Луганском направлении неспокойно в районе Крымского, - штаб ООС
25 июня, 2018, 18:44
В районе проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток 25 июня потерь среди украинских военнослужащих нет
Об этом говорится в сводке штаба ООС.
В течение текущих суток российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.
Отмечается, что на Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где позиции украинских военных обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Донецком направлении в районе населенного пункта Каменка зафиксирован один обстрел из стрелкового оружия. На Мариупольском направлении днем было тихо. Потерь среди украинских военных нет.
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