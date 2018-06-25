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На Хмельнитчине на взятках поймали одного из руководителей патрульной полиции области

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке вр.и.о.начальника отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Хмельницкой области

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что на протяжении апреля-июня 2018 года полицейский наладил схему получения взяток за беспрепятственную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

Делец упрощал для субъектов хозяйствования механизм получения разрешения на беспрепятственную транспортировку транспортных средств, без соблюдения соответствующей процедуры и необходимых сроков.

Стоимость перевозки каждой единицы тяжелой техники составляла до 5 тысяч гривен. Злоумышленник также организовывал предоставление патрульного сопровождения во время перемещения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете после очередной сделки.

Сейчас решается вопрос относительно объявления полицейскому о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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