На Хмельнитчине на взятках поймали одного из руководителей патрульной полиции области
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что на протяжении апреля-июня 2018 года полицейский наладил схему получения взяток за беспрепятственную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.
Делец упрощал для субъектов хозяйствования механизм получения разрешения на беспрепятственную транспортировку транспортных средств, без соблюдения соответствующей процедуры и необходимых сроков.
Стоимость перевозки каждой единицы тяжелой техники составляла до 5 тысяч гривен. Злоумышленник также организовывал предоставление патрульного сопровождения во время перемещения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете после очередной сделки.
Сейчас решается вопрос относительно объявления полицейскому о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
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