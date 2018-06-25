На Донетчине разбили памятник погибшему в боях под Дебальцево
25 июня, 2018, 11:46
В Доброполье на Донетчине неизвестные повредили памятник воину АТО Александру Ермакову, который погиб в 2015 году в боях под Дебальцево
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Происшествие случилось 24 июня.
На месте работала следственно-оперативная группа. По данному факту продолжаются следственные действия. Правонарушение квалифицировано по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).
Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, что уничтожили мемориал.
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