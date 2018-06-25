На Днепропетровщине авто влетело в опору, три человека погибли

25 июня, 2018, 08:41

24 июня на трассе Днепр-Кобыляки вблизи поселка Обуховское Днепровского района произошло ДТП, 3 человека погибли

Об этом сообщает пресс-служба У ГСЧС в Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля ЗАЗ Vida не справился в управлением и допустил столкновение с железобетонной опорой внешнего освещения. На момент аварии в авто находилось 3 человека: двое мужчин и женщина.

От полученных травм все трое скончались.

Подразделение ГСЧС с помощью спецоборудования изъял тела погибших из искореженного автомобиля.

К работам привлекли 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.