На Днепропетровщине авто влетело в опору, три человека погибли
25 июня, 2018, 08:41
24 июня на трассе Днепр-Кобыляки вблизи поселка Обуховское Днепровского района произошло ДТП, 3 человека погибли
Об этом сообщает пресс-служба У ГСЧС в Днепропетровской области.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля ЗАЗ Vida не справился в управлением и допустил столкновение с железобетонной опорой внешнего освещения. На момент аварии в авто находилось 3 человека: двое мужчин и женщина.
От полученных травм все трое скончались.
Подразделение ГСЧС с помощью спецоборудования изъял тела погибших из искореженного автомобиля.
К работам привлекли 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
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