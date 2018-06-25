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На Буковине мошенники подделывали паспорта для переправки людей в ЕС

Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, участники которой наладили незаконную переправку украинцев и иностранцев в страны Европейского Союза

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Двое черновчан и четверо жителей Киевщины организовали схему с четко распределенными между собой задачами. Злоумышленники через посредников подыскивали потенциальных клиентов. Поддельные паспорта и другие выездные документы дельцы изготавливали в подпольных лабораториях на территории Киевщины.

Как сообщается, стоимость пакета "документов" в зависимости от сложности достигала 3 тысяч евро.

Во время следственных действий по месту проживания злоумышленников было изъято спецоборудование, клише для печатей и штампов, бланки и другие вещественные доказательства.

Двум участникам группировки объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении о подозрении остальным четырем участникам группы.

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