На Буковине мошенники подделывали паспорта для переправки людей в ЕС
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Двое черновчан и четверо жителей Киевщины организовали схему с четко распределенными между собой задачами. Злоумышленники через посредников подыскивали потенциальных клиентов. Поддельные паспорта и другие выездные документы дельцы изготавливали в подпольных лабораториях на территории Киевщины.
Как сообщается, стоимость пакета "документов" в зависимости от сложности достигала 3 тысяч евро.
Во время следственных действий по месту проживания злоумышленников было изъято спецоборудование, клише для печатей и штампов, бланки и другие вещественные доказательства.
Двум участникам группировки объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении о подозрении остальным четырем участникам группы.
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