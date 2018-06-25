Киевский полицейский торговал амфетамином: собирался продать клиенту 100 граммов

25 июня, 2018, 11:02

В Киеве задержали патрульного полицейского, который занимался продажей наркотиков

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Мужчину задержали при попытке сбыта 100 граммов амфетамина. Правоохранители узнали о "бизнесе" полицейского незадолго до передачи наркотиков покупателям.

30-летнего полицейского задержали неподалеку от одного из столичных торговых центров в Оболонском районе. 100 граммов амфетамина патрульный привез клиенту на собственном автомобиле, но сбыть не успел.

Сейчас задержанному объявлено подозрение по ч.3 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ. Суд изберет ему меру пресечения.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 9 до 12 лет с конфискацией имущества.