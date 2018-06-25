Кровожадные коты: в Австралии некоторым видам животных грозит вымирание из-за "пушистиков"

25 июня, 2018, 11:34

В Австралии дикие кошки убивают более миллиона рептилий ежедневно и это угрожает существованию многих видов

Об этом говорится в исследовании ученых из университета Чарльза Дарвина, сообщает Радио Свобода.

Кошки уничтожили целые популяции Таврина в Австралии после того, как были завезены европейскими поселенцами два века назад. Усилия стерилизовать многочисленную популяцию до сих пор не дали результата.

Новые выводы основаны на более чем 10 тысячах образцов питания хищников, собранных биологами по всей стране. В общей сложности около 650 млн ящериц и змей становятся жертвами диких и домашних кошек ежегодно, определили авторы исследования.

"В среднем каждая одичавшая кошка убивает 225 рептилий в год. Мы нашли у кошек много примеров переедания ящерицами, с рекордом 40 отдельных ящериц в одном желудке кошки", - говорит ведущий исследователь Джон Войнарски из университета Чарльза Дарвина, добавив, что дикие кошки потребляют больше рептилий в Австралии, чем в США или Европе.

Исследование, опубликованное в журнале Wildlife Research, показало, что коты уничтожили 250 различных видов рептилий, из них 11 видов, находящихся под угрозой исчезновения. Дикие кошки в Австралии также считаются главными виновниками высоких темпов вымирания млекопитающих в стране.

Правительство Австралии выделило более 30 млн австралийских долларов США (это около 23 миллионов долларов США) на проекты, направленные на уменьшение влияния диких кошек. Австралийская организация по охране дикой природы в прошлом месяце закончила 44-километровый электрифицированный забор, чтобы создать в пустыне зону, свободную от котов площадью почти 9400 гектаров. Впоследствии защищена площадь будет увеличена до 100 тыс гектаров, и это позволит повторно разводить редкостных животных, попавших на грань вымирания из-за действий хищников.