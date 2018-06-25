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Клиху вводили неизвестные инъекции, от чего он сошел с ума, - мать политзаключенного

К осужденному в России Станиславу Клиху применяли пытки, среди которых было введение неизвестных инъекций во время его пребывания в психиатрической больнице, от чего его психологическое здоровье резко ухудшилось

Об этом заявил представитель объединения родственников политзаключенных Кремля Игорь Гриб, сообщает Еспресо.TV

По словам матери политзаключенного Станислава Клиха, которая встретилась с сыном после его так называемого лечения в психологической клинике, ему принудительно делали инъекции неизвестных препаратов. Вообще методы пыток, а также неоказания элементарной медицинской помощи Станиславу, привели к тому, что он сошел с ума.

"Станислав сошел с ума за те пытки, которые к нему применяли во время задержания и предварительного следствия. Не оказание медицинской помощи и надлежащих условий содержания - вид пыток, от которых страдают все без исключения политзаключенные", - сказал Гриб.

С этим, как и с избиением при похищении с территории Белоруссии, задержании и перевозке в РФ столкнулся и сам Павел Гриб.

  • В конце августа прошлого года в родных Станислава оборвалась связь с ним, после чего появилась информация о том, что Клиха якобы удерживают в психбольнице.
  • 8 сентября 2017-го правозащитник, представитель Медийной инициативы за права человека Мария Томак сообщила, что Клиха вернули из психиатрической больницы обратно в колонию в городе Верхнеуральске.
  • 17 октября мать украинского политзаключенного Станислава Клиха сказала, что ее сын плохо себя чувствует, истощенный психически и физически.
  • Станислав Клих опроверг свою принадлежность к "Правому сектору", а также объяснил характер собственного знакомства с гражданкой России, к которой он прибыл в город Орел, где и был задержан.
  • В конце мая стало известно, что состояние физического и психического здоровья удерживаемого в российской тюрьме украинского политзаключенного Станислава Клиха критически ухудшается.
  • 8 июня приговорен в России Станислав Клих заявил адвокату, что объявляет голодовку.
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