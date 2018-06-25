Клиху вводили неизвестные инъекции, от чего он сошел с ума, - мать политзаключенного

25 июня, 2018, 13:13

К осужденному в России Станиславу Клиху применяли пытки, среди которых было введение неизвестных инъекций во время его пребывания в психиатрической больнице, от чего его психологическое здоровье резко ухудшилось

Об этом заявил представитель объединения родственников политзаключенных Кремля Игорь Гриб, сообщает Еспресо.TV

По словам матери политзаключенного Станислава Клиха, которая встретилась с сыном после его так называемого лечения в психологической клинике, ему принудительно делали инъекции неизвестных препаратов. Вообще методы пыток, а также неоказания элементарной медицинской помощи Станиславу, привели к тому, что он сошел с ума.

"Станислав сошел с ума за те пытки, которые к нему применяли во время задержания и предварительного следствия. Не оказание медицинской помощи и надлежащих условий содержания - вид пыток, от которых страдают все без исключения политзаключенные", - сказал Гриб.

С этим, как и с избиением при похищении с территории Белоруссии, задержании и перевозке в РФ столкнулся и сам Павел Гриб.