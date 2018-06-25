Как украинский боксер проиграл в бою за титул WBC Silver
25 июня, 2018, 08:28
Украинец Виктор Постол уступил в поединке за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBC британцу Джошу Тейлору
Об этом сообщает Xsport.
В Глазго в с самого начала поединка в полусреднем весе (до 66,7 кг) Тейлор и Постол действовали с переменным успехом, а до девятого раунда немного лучше выглядел украинец. Шотландцу удалось перехватить инициативу, и в 10-м раунде он отправил Постола в нокдаун. После этого хозяин ринга уже не выпустил преимущество из своих рук.
Однако, решение судей не совсем соответствовало ходу событий в ринге. Они отдали Тейлору победу в большинстве раундов - 118: 110 117: 110, 119: 108.
- Ранее Постол заявил, что в случае поражения от Тейлора может сменить весовую категорию.
- 34-летний Виктор Постол был чемпионом мира по версии WBC в 2015 году, неожиданно нокаутировав аргентинца Лукаса Матиссе.
-
В 2016 году украинец потерял титул, уступив по очкам одному из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории американцу Терренсу Кроуфорду.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве