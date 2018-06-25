Как украинский боксер проиграл в бою за титул WBC Silver

25 июня, 2018, 08:28

Украинец Виктор Постол уступил в поединке за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBC британцу Джошу Тейлору

Об этом сообщает Xsport.

В Глазго в с самого начала поединка в полусреднем весе (до 66,7 кг) Тейлор и Постол действовали с переменным успехом, а до девятого раунда немного лучше выглядел украинец. Шотландцу удалось перехватить инициативу, и в 10-м раунде он отправил Постола в нокдаун. После этого хозяин ринга уже не выпустил преимущество из своих рук.

Однако, решение судей не совсем соответствовало ходу событий в ринге. Они отдали Тейлору победу в большинстве раундов - 118: 110 117: 110, 119: 108.