Как кенгуру стоял на воротах во время футбольного матча в Австралии

25 июня, 2018, 15:33

Во время матча чемпионата Австралии кенгуру превратился в голкипера и напугал футболисток

Об этом сообщает Capital Football в twitter.

В перерыве футбольного матча между женскими австралийскими командами "Юнайтед Блу Дэвилз" и "Канберра" на поле выбежал кенгуру и улегся вблизи ворот. Работники стадиона попытались сыграть с животным в футбол, а потом прогнали его с поля. Однако, во втором тайме кенгуру снова появился на площадке, чем вызвал панику среди части футболисток и веселье на трибунах. Рефери пришлось остановить матч, который был продлен лишь когда незваного гостя прогнали за пределы стадиона.