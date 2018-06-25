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Как действовать при тепловом ударе: советы Супрун


фото: mport
Летом солнечные лучи очень активные и опасное, поэтому существуют высокие риски перегрева и получения теплового удара

Об этом сообщает в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Надлежащая первая помощь при подозрении на тепловое истощение или тепловой удар, прежде всего, включает охлаждение пострадавшего, и это нужно сделать как можно быстрее. Чтобы уберечься от перегрева, кроме защиты одеждой, не забывайте пить достаточно воды и отдыхать в прохладе.

При тепловом ударе основными признаками являются высокая температура, головная боль, тошнота, дезориентация и горячая красная кожа. Также у пострадавшего наблюдается изменение состояния сознания. При тепловом ударе необходимо вызвать скорую помощь, снять одежду с потерпевшего и охладить его.

Тепловое истощение предусматривает сильное потоотделение, головную боль и повышенную температуру тела. Чтобы снять симптомы нужно охладить пострадавшего, снять одежду и давать ему пить маленькими глотками холодную воду.

Основным признаком тепловых судом является боль или судороги в мышцах. Поэтому необходимо человеку перейти в прохладное помещение, пить воду и избегать физической активности.

При потнице у человека возникают ярко-красные высыпания на коже шеи, в области паха и в верхней части грудной клетки. На больших участках появляется гусиная кожа, которая исчезает при холодном воздухе.

Чтобы помочь необходимо зайти в прохладное помещение с малой влажностью воздуха. Также следите, чтобы область высыпания оставалась сухой, на нее можно нанести специальную присыпку, однако не мазь или крем.

 

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