Гримчак рассказал, почему он не возглавил Донецкую область

25 июня, 2018, 06:11

Известный на Донбассе политик, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак говорит, что ему не поступало предложение стать главой Донецкой областной ВЦА после отставки Павла Жебривского

Об этом политик рассказал в воскресенье вечером, 24 июня 2018 года, в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Почему я не стал? Потому что мне это не предлагали", - отметил он.

В ответ на уточняющий вопрос ведущего о том, разговаривал ли с ним на эту тему президент Петр Порошенко, заместитель министра ответил следующим образом:

"Разговоры были разные, но официально мне эту должность никто не предлагал".

Кандидатуру нового главы области Гримчак считает пока наиболее приемлемой:

"С той горы, с которой смотрит президент, я думаю, что это было неплохое решение. Я знаю Александра Ивановича (Куца, - ред.), по работе пересекались. Я считаю, что он такой очень правильный генерал. Я думаю, что он будет успешным головой".