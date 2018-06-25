Гримчак рассказал, почему он не возглавил Донецкую область
Об этом политик рассказал в воскресенье вечером, 24 июня 2018 года, в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.
"Почему я не стал? Потому что мне это не предлагали", - отметил он.
В ответ на уточняющий вопрос ведущего о том, разговаривал ли с ним на эту тему президент Петр Порошенко, заместитель министра ответил следующим образом:
"Разговоры были разные, но официально мне эту должность никто не предлагал".
Кандидатуру нового главы области Гримчак считает пока наиболее приемлемой:
"С той горы, с которой смотрит президент, я думаю, что это было неплохое решение. Я знаю Александра Ивановича (Куца, - ред.), по работе пересекались. Я считаю, что он такой очень правильный генерал. Я думаю, что он будет успешным головой".
- На прошлой неделе Павел Жебривский, который последние 3 года руководил Донецкой облВЦА, оставил эту должность. На ней глава государства назначил генерала СБУ Александра Куця, который к тому возглавлял Управления СБ Украины в Донецкой и Луганской областях.
- При этом в политических кулуарах преемником Жебривского называли Грымчака.
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