Футбол на крови: день 12

25 июня, 2018, 23:00

25 июня на чемпионате мира по футболу в России состоялось четыре матча

Сейчас на оккупированной российско-террористическими силами территории Донецкой и Луганской областей удерживаются 113 украинских заложников, из которых представители оккупационной администрации в рамках Минского формата подтвердили лишь 24 (ОРДО - 18 ОРЛО - 6), сообщает СБУ.

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 302 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 3 украинских военных и 32 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий двое мирных жителей.

25 июня на чемпионате мира были сыграны заключительные матчи первого раунда в двух группах:

Уругвай - Россия

Саудовская Аравия - Египет

Испания - Марокко

Иран - Португалия