Футбол на крови: день 12
Сейчас на оккупированной российско-террористическими силами территории Донецкой и Луганской областей удерживаются 113 украинских заложников, из которых представители оккупационной администрации в рамках Минского формата подтвердили лишь 24 (ОРДО - 18 ОРЛО - 6), сообщает СБУ.
С начала чемпионата российско-оккупационные войска 302 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 3 украинских военных и 32 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий двое мирных жителей.
25 июня на чемпионате мира были сыграны заключительные матчи первого раунда в двух группах:
Уругвай - Россия
Саудовская Аравия - Египет
Испания - Марокко
Иран - Португалия
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