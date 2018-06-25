Эксперт рассказал о возможном обострении боев на Луганщине

25 июня, 2018, 22:13

Происходит передислокация сил оккупантов на Стахановско-Первомайском направлении (Луганщина)

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

"Происходит передислокация сил оккупантов на Стахановском направлении. Именно в эти дни происходит ротация регулярных частей российских войск. У них устоявшаяся практика делать ротацию с 24 по 27-ое. Сейчас из Луганска ушла колонна. Это свидетельствует о том, что будет заходить "свежее мясо", - сказал Снегирев.

По его словам, в боях сейчас используются спецназовцы российского МВД. Также за последние 2 месяца прошли учения снайперских пар на Макеевском тактическом полигоне. Снайперы относятся к батальону Спарта и другим подразделениям боевиков "ДНР". На территории подконтрольной боевикам "ЛНР" также прошли два учения подразделений спецназначения.

В ближайшие два-три дня будут проходить батальйонно-тактические учения возле села Бугаевка. Там будут задействованы танковые подразделения оккупантов.

"Скорее всего, мы будем иметь локальное обострение именно на Стахановско-Первомайском направлении и соответственно на Донецко-Мариупольском направлении. Это локальные обострения, которые не связаны, например, с событиями вокруг чемпионата мира по футболу",- добавил эксперт.