Экс-голкипер "Динамо" и "Шахтера" выиграл дело у турецкого клуба

25 июня, 2018, 09:33

Бывший вратарь "Динамо" и "Шахтера" Александр Рыбка по решению ФИФА разорвал контракт с турецким "Карабюкспором"

Об этом сообщает 16 football agency в Instagram.

Причиной досрочного расторжения договора стала задолженность клуба перед футболистом по зарплате. Рыбка подал жалобу в ФИФА и стал свободным агентом.

31-летний Рыбка перешел в ""Карабюкспору" в прошлом сезоне. Сыграл за турецкий клуб в чемпионате и кубке страны 20 матчей и пропустил 44 гола.

Рыбка является воспитанником киевского "Динамо", за которое играл до 2010 года. Также выступал за "Оболонь". В 2011 году перешел в "Шахтер" и стал основным голкипером. В 2012 году был дисквалифицирован за употребление допинга на два года. Отбыл наказание и вернулся в "Динамо", но завоевать место в составе не смог.

На счету Рыбки два матча и состав сборной Украины.