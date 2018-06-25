Экс-голкипер "Динамо" и "Шахтера" выиграл дело у турецкого клуба
Об этом сообщает 16 football agency в Instagram.
Причиной досрочного расторжения договора стала задолженность клуба перед футболистом по зарплате. Рыбка подал жалобу в ФИФА и стал свободным агентом.
Александр Рыбка @rybkasasha Из-за задолженности клуба по зарплате , решением FIFA, с 20 июня Саша является свободным агентом. Alexandr Rybka is a Free agent now. From decision of FIFA, because of salary debts from 20 of June Rybka is a free agent. WE NEVER GIVE UP #sixteenfootballagency @turkish_super_league
31-летний Рыбка перешел в ""Карабюкспору" в прошлом сезоне. Сыграл за турецкий клуб в чемпионате и кубке страны 20 матчей и пропустил 44 гола.
Рыбка является воспитанником киевского "Динамо", за которое играл до 2010 года. Также выступал за "Оболонь". В 2011 году перешел в "Шахтер" и стал основным голкипером. В 2012 году был дисквалифицирован за употребление допинга на два года. Отбыл наказание и вернулся в "Динамо", но завоевать место в составе не смог.
На счету Рыбки два матча и состав сборной Украины.
- Ранее голкипер "Зари" Андрей Лунин перешел в мадридский "Реал".
- Вратарь "Динамо" Денис Бойко, чтобы остаться в киевском клуба, заплатил за расторжение контракта с турецким "Бешикшташем" полмиллиона евро.
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