Девять стран ЕС создали силы военного реагирования

25 июня, 2018, 19:34

Министры обороны девяти стран ЕС, в том числе Великобритании, подписали соглашение о создании общих Европейских сил военного реагирования

Отмечается, что несмотря Brexit, Великобритания сможет оставаться членом этой структуры, сообщает Politico.

Инициативу военного реагирования возглавил президент Франции Эммануэль Макрон в рамках планов создания автономных сил обороны Европы. В группу будут входить, кроме Британии, Германия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Эстония, Испания и Португалия.

Эта инициатива будет отличаться от европейского пакта о защите, известного как PESCO, который включает в себя все страны-члены ЕС, кроме Великобритании, Мальты и Дании. Отмечается, что инициатива даст Великобритании возможность остаться в структуре после Brexit в 2019 году.