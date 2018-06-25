Денисовой отказали в видеосвязи с Сенцовим и фото не предоставляют

25 июня, 2018, 10:32

МИД Украины в очередной раз обратился к России с просьбой обеспечить Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой доступ к украинским политзаключенным

Об этом сообщает пресс-служба Денисовой.

"Информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха достаточно противоречива: они голодают, или же, наоборот, прекратили голодовку, употребляют питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют. Все это вызывает большое беспокойство и недоверие", - говорится в сообщении.

Российская сторона постоянно убеждает мир, что с политзаключенными все в порядке. Впрочем их адвокаты говорят обратное.

"Я должна на собственные глаза увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченко, Станиславом Клихом, Романом Сущенко", - добавила Денисова.