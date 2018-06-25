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Денисовой отказали в видеосвязи с Сенцовим и фото не предоставляют

МИД Украины в очередной раз обратился к России с просьбой обеспечить Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой доступ к украинским политзаключенным

Об этом сообщает пресс-служба Денисовой.

"Информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха достаточно противоречива: они голодают, или же, наоборот, прекратили голодовку, употребляют питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют. Все это вызывает большое беспокойство и недоверие", - говорится в сообщении.

Российская сторона постоянно убеждает мир, что с политзаключенными все в порядке. Впрочем их адвокаты говорят обратное.

"Я должна на собственные глаза увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченко, Станиславом Клихом, Романом Сущенко", - добавила Денисова.

  • Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенного.
  • Вместе с Сенцовим стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
  • 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
  • 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
  • 20 июня Денисова призвала Красный Крест посетить Сенцова и других политзаключенных.
  • Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что готов подать прошение на помилование Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека.
  • 21 июня Сенцова перевели в медицинскую часть из-за проблем с сердцем и почками, хотя недавно Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе РФ Анатолий Сак заявил, что украинец чувствует себя "вполне нормально".
  • Денисова недавно заявила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают почки.
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