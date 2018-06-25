Денисова просит Авакова эффективно расследовать нападение на лагерь цыган на Львовщине

25 июня, 2018, 09:40

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой обеспечить быстрое и эффективное расследование нападения на лагерь цыган на Львовщине, в результате которого погиб один человек

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Учитывая то, что в данной ситуации усматриваются признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства, уполномоченный Людмила Денисова направил обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой взять на контроль расследование указанного нападения на временное поселение ромов вблизи г. Львова и обеспечить эффективное расследование в разумные сроки", - говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Также, Денисова обратилась к городскому голове с просьбой предоставить информацию относительно мер, какие предпринимает власть для урегулирования проблемных вопросов временных цыганских поселений во Львове. Также, омбудсмен просит проинформировать ее относительно обеспечения социальных и жилищных прав цыган, которые проживали в упомянутом поселении и стали жертвами нападения.

По мнению уполномоченного, такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранителей, в частности более тщательного расследования, а также принятия мер превентивного характера для недопущения таких случаев в будущем.

"Поэтому уполномоченный также обратился к начальнику Главного управления Национальной полиции во Львовской области с просьбой безотлагательно принять меры с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям нападающих, в частности с учетом возможного мотива расовой нетерпимости, и обеспечить эффективное, объективное и беспристрастное расследование. Кроме того, Людмила Денисова просит принять безотлагательные меры для предотвращения погромы цыганских поселений", - сказано в сообщении.

Также, Денисова обеспокоена тенденцией к увеличению количества инцидентов на почве нетерпимости к представителям ромской национального меньшинства. Так, на контроле Уполномоченного продолжают находиться производства относительно нападения на цыганский табор в киевском парке "Голосеевский", сожжение радикально настроенными лицами лагеря ромов на Лысой горе в Киеве, а также во Львове и на Тернопольщине.