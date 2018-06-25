Били током, били трубой по голове: ФСБ 6 дней беспощадно пытала политзаключенного Панова

25 июня, 2018, 13:23

Российская ФСБ с особой жестокостью пытала украинского политзаключенного Евгения Панова в течение шести дней

Об этом заявил представитель объединения родственников политзаключенных Кремля Игорь Гриб, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что материалы дел политзаключенных и показания дают понять, что самым тяжелым пыткам подвергают задержанных на стадии "выбивания" первых признательных показаний. Так было и с Пановым, которого пытали в течение 6 дней с особой жестокостью.

В частности, его били железной трубой в область почек, головы, спины, рук и ног, затягивали наручники сзади до онемения рук, затем подвешивали за наручники.

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Силовики сгибали ноги в коленях, застегивали наручники впереди, чуть ниже колен, и вставляли под колени железную палку, после чего, двое мужчин, взяв с двух сторон, поднимали украинца на эти палки, от чего он испытывал страшную боль.

"Однако такие страшные издевательства не сломили волю Евгения. Тогда следователи ФСБ России применили к нему пытки электротоком. Вообще использование электрического тока является любимым инструментом пыток именно сотрудников ФСБ. "Электровоспоминатель", как они называют это между собой, применяется до половины украинских пленников", - подчеркнул Гриб.