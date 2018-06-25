Били током, били трубой по голове: ФСБ 6 дней беспощадно пытала политзаключенного Панова
Об этом заявил представитель объединения родственников политзаключенных Кремля Игорь Гриб, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что материалы дел политзаключенных и показания дают понять, что самым тяжелым пыткам подвергают задержанных на стадии "выбивания" первых признательных показаний. Так было и с Пановым, которого пытали в течение 6 дней с особой жестокостью.
В частности, его били железной трубой в область почек, головы, спины, рук и ног, затягивали наручники сзади до онемения рук, затем подвешивали за наручники.
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Силовики сгибали ноги в коленях, застегивали наручники впереди, чуть ниже колен, и вставляли под колени железную палку, после чего, двое мужчин, взяв с двух сторон, поднимали украинца на эти палки, от чего он испытывал страшную боль.
"Однако такие страшные издевательства не сломили волю Евгения. Тогда следователи ФСБ России применили к нему пытки электротоком. Вообще использование электрического тока является любимым инструментом пыток именно сотрудников ФСБ. "Электровоспоминатель", как они называют это между собой, применяется до половины украинских пленников", - подчеркнул Гриб.
- Напомним, 10 августа 2016 года ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Крыму "украинских диверсантов" Евгения Панова и Андрея Захтея. Их обвинили в подготовке терактов и отправили в московский СИЗО Лефортово, откуда через некоторое время вернули в Крым.
- Андрей Захтей впоследствии подписал досудебное соглашение с российским следствием. Одним из условий соглашения был отказ Захтея от адвоката. Евгений Панов вину не признает и от сделки со следствием отказывается.
- 7 февраля 2018 года российский суд в оккупированном Крыму продлил аресты фигурантов дел "украинских диверсантов" Евгению Панову, Владимиру и Алексею Дудке Бессарабову.
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