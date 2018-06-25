 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Боксер рассказал, что во время боя испытывают соперники Ломаченко


фото: isport.ua
Экс-чемпион мира Рауль Маркес рассказал об ощущениях боксеров, которые выходят в ринг против Василия Ломаченко

Об этом сообщает ESNews.

Американец, который был чемпионом мира в двух весовых категориях, убежден, что соперники порой даже не понимают, что Ломаченко делает в ринге.

"Техника Ломаченко просто невероятная, много кто даже не понимает всех вещей, которые он делает. Мне знакомо ощущение, когда соперник наносит удар, а ты не понимаешь куда он в следующее мгновение исчез. Все это и даже больше Ломаченко делает в ринге. Против такого боксера чрезвычайно сложно вести поединок", - сказал Маркес.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2018 понедельник

больше новостей

25 июня, 2018 понедельник

24 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать