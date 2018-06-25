Боксер рассказал, что во время боя испытывают соперники Ломаченко

25 июня, 2018, 12:27

Экс-чемпион мира Рауль Маркес рассказал об ощущениях боксеров, которые выходят в ринг против Василия Ломаченко

Об этом сообщает ESNews.

Американец, который был чемпионом мира в двух весовых категориях, убежден, что соперники порой даже не понимают, что Ломаченко делает в ринге.

"Техника Ломаченко просто невероятная, много кто даже не понимает всех вещей, которые он делает. Мне знакомо ощущение, когда соперник наносит удар, а ты не понимаешь куда он в следующее мгновение исчез. Все это и даже больше Ломаченко делает в ринге. Против такого боксера чрезвычайно сложно вести поединок", - сказал Маркес.