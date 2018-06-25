Боксер рассказал, что во время боя испытывают соперники Ломаченко
25 июня, 2018, 12:27
Экс-чемпион мира Рауль Маркес рассказал об ощущениях боксеров, которые выходят в ринг против Василия Ломаченко
Об этом сообщает ESNews.
Американец, который был чемпионом мира в двух весовых категориях, убежден, что соперники порой даже не понимают, что Ломаченко делает в ринге.
"Техника Ломаченко просто невероятная, много кто даже не понимает всех вещей, которые он делает. Мне знакомо ощущение, когда соперник наносит удар, а ты не понимаешь куда он в следующее мгновение исчез. Все это и даже больше Ломаченко делает в ринге. Против такого боксера чрезвычайно сложно вести поединок", - сказал Маркес.
- В своем предыдущем поединке 12 мая Василий Ломаченко нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса и отобрал у него титул чемпиона мира WBA в легком весе.
- В этом бою украинец травмировал плечо и перенес операцию, после которой американские медики были поражены темпами выздоровления боксера.
- Промоутер Ломаченко - Боб Арум, заявил, что следующий бой украинца состоится в ноябре.
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