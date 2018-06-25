Агент скептически оценил будущее Зинченко в "Манчестер Сити"

25 июня, 2018, 09:55

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о перспективах украинца Александра Зинченко в "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Prosport.kz.

По словам Селюка, если Зинченко останется в "Манчестер Сити" он не будет иметь игровой практики.

"Знаете, сколько у меня было футболистов, таких как Зинченко, которые играли в английской Премьер-лиге? Друг сейчас в Швеции, другой – в Норвегии. А они все по 5-6 лет были в "Манчестер Сити", тоже выходили иногда. Но это ни о чем не говорит. Зинченко надо играть, а сейчас Мэнди восстановился от травмы, и вообще вариантов нет. Сейчас его опять надо будет, или туда куда-то отправить, или будет играть полтора матча из семидесяти", – убежден Селюк.