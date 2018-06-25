Агент скептически оценил будущее Зинченко в "Манчестер Сити"
25 июня, 2018, 09:55
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о перспективах украинца Александра Зинченко в "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Prosport.kz.
По словам Селюка, если Зинченко останется в "Манчестер Сити" он не будет иметь игровой практики.
"Знаете, сколько у меня было футболистов, таких как Зинченко, которые играли в английской Премьер-лиге? Друг сейчас в Швеции, другой – в Норвегии. А они все по 5-6 лет были в "Манчестер Сити", тоже выходили иногда. Но это ни о чем не говорит. Зинченко надо играть, а сейчас Мэнди восстановился от травмы, и вообще вариантов нет. Сейчас его опять надо будет, или туда куда-то отправить, или будет играть полтора матча из семидесяти", – убежден Селюк.
- Александр Зинченко начал попадать в состав "Манчестер Сити" в прошлом сезоне из-за травмы француза Бенджамина Менди, которого он подменял на левом фланге.
- В составе манчестерцев украинец, который является номинальным центральным полузащитником, в разных турнирах сыграл в обороне 14 матчей и стал чемпионом Англии и обладателем Кубка английской лиги.
- Ранее сообщалось, что Зинченко может летом перейти в итальянский "Наполи".
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