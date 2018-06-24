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Жители Верховинского района надеются, что благодаря Via Carpatia у них построят новые автодороги

Жители Гуцульщины возлагают большие надежды на Международный форум Via Carpatia

Они хотят, чтобы их край процветал, и уверены, что подобные мероприятия именно для этого и нужны, передает Еспресо.TV.

"Для нас что главное? Дороги. Потому что будут дороги - будут туристы приезжать. Это наши заработки. Тогда гуцулы останутся на своих землях", - говорят люди.

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