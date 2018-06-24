Жители Верховинского района надеются, что благодаря Via Carpatia у них построят новые автодороги
24 июня, 2018, 21:50
Жители Гуцульщины возлагают большие надежды на Международный форум Via Carpatia
Они хотят, чтобы их край процветал, и уверены, что подобные мероприятия именно для этого и нужны, передает Еспресо.TV.
"Для нас что главное? Дороги. Потому что будут дороги - будут туристы приезжать. Это наши заработки. Тогда гуцулы останутся на своих землях", - говорят люди.
- 24 июня 2018 года в поселке Криворивня, за 140 км от Ивано-Франковска состоялось торжественное открытие Международного форума "Via Carpatia", который продлится до 30 июня.
- По словам народного депутата Украины, главы Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, Форум Via Carpatia – это "новый бренд развития Гуцульщины".
- Уже в первый день Форума 70 народных музыкантов установили рекорд, достойный книги Гиннесса.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве