Жители Верховинского района надеются, что благодаря Via Carpatia у них построят новые автодороги

24 июня, 2018, 21:50

Жители Гуцульщины возлагают большие надежды на Международный форум Via Carpatia

Они хотят, чтобы их край процветал, и уверены, что подобные мероприятия именно для этого и нужны, передает Еспресо.TV.

"Для нас что главное? Дороги. Потому что будут дороги - будут туристы приезжать. Это наши заработки. Тогда гуцулы останутся на своих землях", - говорят люди.