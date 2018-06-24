Завтра Совет Европы официально попросит Путина освободить Сенцова, а в Крыму будут ходатайствовать перед судом о Балухе
Об этом сообщил директор департамента коммуникаций, заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Гольтген, информирует DW.
"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - сообщил Гольтген.
Он добавил, что генсек как руководитель СЕ имеет право это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.
Кроме того, также 25 июня в временно оккупированном россиянами украинском городе Симферополь "суд" рассмотрит ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха, который объявил бессрочную голодовку 19 марта. Об этом в Facebook сообщает "Крымская правозащитная группа».
"В "Железнодорожном районном суде" Симферополя 25 июня 2018 назначено судебное заседание, на котором должны рассматривать ходатайство защиты украинского патриота Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении (УДО) по делу о патронах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание должно начаться в 11:00.
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