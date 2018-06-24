Завтра Совет Европы официально попросит Путина освободить Сенцова, а в Крыму будут ходатайствовать перед судом о Балухе

24 июня, 2018, 22:05

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в понедельник, 25 июня 2018 года, подаст официальное прошение к президенту России Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций, заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Гольтген, информирует DW.

"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - сообщил Гольтген.

Он добавил, что генсек как руководитель СЕ имеет право это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

Кроме того, также 25 июня в временно оккупированном россиянами украинском городе Симферополь "суд" рассмотрит ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха, который объявил бессрочную голодовку 19 марта. Об этом в Facebook сообщает "Крымская правозащитная группа».

"В "Железнодорожном районном суде" Симферополя 25 июня 2018 назначено судебное заседание, на котором должны рассматривать ходатайство защиты украинского патриота Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении (УДО) по делу о патронах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание должно начаться в 11:00.