Ирма Витовская назвала размер гонорара за съемки в "Леся + Рома"
24 июня, 2018, 17:12
Гонорар украинской актрисы Ирмы Витовской за первые серии легендарного сериала "Леся + Рома" составлял от $150
Об этом актриса рассказала в эфире еженедельного ток-шоу "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.
"В 2004 году мы начали сериал "Леся + Рома". Мой гонорар тогда составлял... это когда доллар был 5 грн. Следовательно, в долларах я могу сказать: я начинала со $150 за серию", - сообщила актриса.
Постепенно ее гонорар за участие в этом телевизионном проекте увеличивался, добавила она.
"Закончилось это в 4 или в 5 раз больше", - отметила Витовская.
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