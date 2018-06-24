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Ирма Витовская назвала размер гонорара за съемки в "Леся + Рома"

Гонорар украинской актрисы Ирмы Витовской за первые серии легендарного сериала "Леся + Рома" составлял от $150

Об этом актриса рассказала в эфире еженедельного ток-шоу "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"В 2004 году мы начали сериал "Леся + Рома". Мой гонорар тогда составлял... это когда доллар был 5 грн. Следовательно, в долларах я могу сказать: я начинала со $150 за серию", - сообщила актриса.

Постепенно ее гонорар за участие в этом телевизионном проекте увеличивался, добавила она.

"Закончилось это в 4 или в 5 раз больше", - отметила Витовская.

 

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