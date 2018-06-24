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Информатор ОРЛО с Луганщины получил 3 года тюрьмы

По материалам Службы безопасности Украины Новоайдарский районный суд приговорил пособника террористической организации "ЛНР"

Правоохранители установили, что уроженец Счастье Луганской области в течение осени 2017 года собирал информацию о дислокации, численности, маршрутах передвижения сил и средств антитеррористической операции. Полученные сведения информатор присылал по электронной почте к террористической организации "МГБ ЛНР", передает пресс-центр СБ Украины.

Информатора признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 (терроризм) Уголовного кодекса Украины.

Судом ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

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