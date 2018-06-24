В столице сегодня перекроют часть центра

24 июня, 2018, 07:31

В Киеве перекроют участок улицы Владимирской в связи с мероприятиями до Дня молодежи

Движение транспорта между улицей Льва Толстого и бульваром Тараса Шевченко будет перекрыто до утра понедельника, 25 июня.

Об этом сообщает департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации.

На время перекрытия движения начиная с 00:00 воскресенья, 24 июня и до 6:00 понедельника в связи с мероприятиями ко Дню молодежи троллейбусы №5, 7, 8, 9, 17, 93Н будут следовать до бульвара Шевченко по маршруту, далее по ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – бульвара Шевченко, потом по собственному маршруту.

День молодежи в Украине празднуют в последнее воскресенье июня.